Ράσφορντ και Μπαπέ αντάλλαξαν... καρδούλες και μηνύματα αποθέωσης (pic)

Οι Ορελιέν Τσουαμενί και Ολιβιέ Ζιρού, σκόραραν για τους «πετεινούς», ενώ ο Χάρι Κέϊν, ο οποίος ισοφάρισε προσωρινά με πέναλτι, αστόχησε από την «άσπρη βούλα» και στέρησε από τους συμπαίκτες του, το ενδεχόμενο παράτασης.

Ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος μπήκε στο ματς στα τελευταία λεπτά, βρέθηκε «μία ανάσα» από την ισοφάριση, όταν εκτέλεσε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα ελάχιστα εκατοστά, πάνω από το οριζόντιο σοκάρι του Γιορίς.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας συγγνώμη για τον αποκλεισμό: «Κάθε μέλος της ομάδας μας, έδωσε τα πάντα. Ημασταν κοντά, αλλά όχι αρκετά κοντά. Σας υπόσχομαι ότι θα επιστρέψουμε»!

Στην συγκεκριμένη ανάρτηση, αντέδρασε ο Κιλιάν Μπαπέ με την γνωστή «καρδούλα», ενώ ακολούθως, ο Ράσφορντ, απάντησε: «Καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της διοργάνωσης! Γκρέμισε τα πάντα, βασιλιά»



This exchange between Mbappe and Rashford ❤️ pic.twitter.com/eq8muqQBhV