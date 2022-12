Τα είπε όλα μόνο με μια (κακιά) λέξη ο Σίρερ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας (pic)

Οι Άγγλοι ηττήθηκαν με 2-1 από τη Γαλλία στον προημιτελικό της διοργάνωσης του Κατάρ και έτσι... έσβησε για άλλη μια φορά το όνειρο της κατάκτησης της κορυφής του κόσμου.

Ο Σίρερ, ο οποίος βρίσκεται στο Κατάρ ως σχολιαστής του BBC, εμφανώς απογοητευμένος από τον αποκλεισμό, θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του στα μέσα κοινωκικής δικτύωσης, αλλά μόνο μια λέξη μπορούσε να περογράψει αυτό που ένιωθε.

«[email protected]» έγραψε στο Twitter ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός προκαλώντας πάρα πολλά σχόλια στην ανάρτησή του.

2 decent sides. A missed pen. Fine margins. Shit happens. Well done France. #ENGFRA