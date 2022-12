Σοκ: «Έσβησε» την ώρα του Αργεντινή-Ολλανδία ο δημοσιογράφος Γκραντ Γουάλ!

Ο Γκραντ Γουάλ είχε εμπλακεί σε ένα επεισόδιο στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, αφού όπως κατήγγειλε η ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του απαγόρευσε την είσοδο στο πρώτο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουαλία στο στάδιο Ahmad Bin Ali της πόλης Αλ-Ραγιάν και του ζήτησε να βγάλει τo t-shirt του, που υποστήριζε την LGBTQ κοινότητα.

Όπως κατήγγειλε ο αδερφός του Γκραντ Γουάλ, μέσα από το Instagram, ο Αμερικανός δημοσιογράφος είχε δεχθεί αρκετές απειλές για την ζωή του μετά το περιστατικό, με τον Έρικ Γουάλ, να υποστηρίζει ότι ο αδερφός του δολοφονήθηκε, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί για την ώρα!

Τον θάνατο του Γκραντ Γουάλ επιβεβαίωσε και η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, που εξέδωσε ανακοίνωση στο Twitter ενημερώνοντας για την απώλεια, ενός από τους κορυφαίους ρεπόρτερ ποδοσφαίρου στην Αμερική, που στο παρελθόν εργάστηκε στο Sports Illustrated, με την Team USA να εκφράζει την βαθιά θλίψη της για τον χαμό του Γκραντ Γουάλ.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ