Έπιασε μυθική επίδοση του Κλόζε ο Γκονσάλο Ράμος!

Ιστορία έγραψε ο Γκονσάλο Ράμος με την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στην Ελβετία (6-1). Συγκεκριμένα, ο 21χρονος φορ της Πορτογαλίας βρήκε δίχτυα τρεις φορές και έγινε ο πρώτος παίκτης από το 2002 και τον Μίροσλάβ Κλόζε, που πετυχαίνει χατ-τρικ στο ντεμπούτο του ως βασικός στο Μουντιάλ.

Θυμίζουμε πως ο επιθετικός της Μπενφίκα είχε παίξει ελάχιστα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπαίνοντας ως αλλαγή προς το τέλος των αναμετρήσεων, ενώ στο ματς με την Ελβετία ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε να του δώσει φανέλα βασικού, αφήνοντας στον πάγκο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

