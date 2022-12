Μια υπόκλιση, μια αγκαλιά: ο προπονητής της Ιαπωνίας παρέδωσε μαθήματα με τη στάση του (pics)

Οι Ιάπωνες ηττήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι από την Κροατία και δεν πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης του Κατάρ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Χατζίμε Μοριγιάσου έκανε μια βαθιά υπόκλιση προς τους Ιάπωνες φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου για να στηρίξουν τους διεθνείς.

Και κατόπιν, στα αποδυτήρια έκανε μια αγκαλιά, πατρική και στοργική, τον Καορού Μιτόμα σε μια προσπάθεια να τον παρηγορήσει...



Japan manager Hajime Moriyasu bowed in appreciation to the fans who traveled all the way to Qatar to support their team 🇯🇵



Respect! ❤️ pic.twitter.com/zokP53cCoC