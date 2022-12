To fair play του Ρισάρλισον: Η αγκαλιά και η αποθέωση στον Σον (pic)

Ο Ρισάρλισον μετά το τέλος της αναμέτρησης αγκάλιασε τον ηγέτη της Νότιας Κορέας, ο οποίος ήταν εμφανώς απογοητευμένος, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να στέλνει και ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

«Ξέρω πόσο σκληρά πάλεψες για να είσαι εδώ και για αυτό είσαι ένα ήρωας για τον λαό σου», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ρισάρλισον για τον Σον, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στην Τότεναμ.

I know how hard you fought to be here and that's why you're a hero to your people @Sonny7! 🇧🇷🤝🇰🇷 pic.twitter.com/tqBA8D6FZC