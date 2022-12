Οι Αυστραλοί διεθνείς έκαναν... ουρά στα αποδυτήρια για μια φωτογραφία με τον Μέσι (vid)

Μπορεί να έχασαν την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ, αλλά τουλάχιστον οι Αυστραλοί διεθνείς φωτογραφήθηκαν με τον Λιονέλ Μέσι.

Η Αργεντινή επιβλήθηκε με 2-1 της Αυστραλίας για την φάση των «16» της διοργάνωσης του Κατάρ και έστειλε τα «καγκουρώ» πίσω στο σπίτι τους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, αρκετοί από τους Αυστραλούς ποδοσφαιριστές θέλησαν να βγάλουν μια φωτογραφία με τον σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» και έτσι έκαναν... ουρά στα αποδυτήρια για να βρεθούν δίπλα του.

Ο Μέσι, απόλυτα χαρούμενος με την πρόκριση, δεν χάλασε το χατίρι σε κανέναν αντίπαλό του...

Australian players were fanboying over Messi after the match 😂 pic.twitter.com/uFIWWLt4m1 — R 🇦🇷 (@Lionel30i) December 4, 2022

"Após o jogo terminar, eu pedi pro Messi que queria tirar uma foto com ele. Ele ficou me esperando e tirou a foto comigo. Ele é um ser humano incrível com uma humildade enorme."



- Milos Degenek, jogador da Austrália pic.twitter.com/h1tD1BD0Xc — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) December 4, 2022