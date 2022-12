Άγριο πέσιμο των Ουρουγουανών στον διαιτητή του ματς με την Γκάνα! (vid)

Η αναμέτρηση της Ουρουγουάης με την Γκάνα είχε και τρίτο ημίχρονο, με αρκετή ένταση και σκηνές που δεν είχαμε δει ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα από τον Ντάνιελ Ζίπερτ, οι παίκτες της Ουρουγουάης έπεσαν πάνω του, θεωρώντας τον Γερμανό διαιτητή υπεύθυνο για τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι παίκτες της σελέστε είχαν έντονα παράπονα για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε ανατροπή του Έντινσον Καβάνι στις καθυστερήσεις, σε μία φάση που θα μπορούσε να φέρει την πρόκριση στην επόμενη φάση για την Ουρουγουάη.

Οι Ουρουγουανοί πήγαν καροτσάκι τον Γερμανό διαιτητή και τους βοηθούς του στα αποδυτήρια, ο οποίος πήγε εντελώς απροστάτευτος μέχρι τα αποδυτήρια.

Uruguay were all over the officials after the whistle 😡 pic.twitter.com/PJVSQbVeAn

Furious Uruguayan players rains their anger on referee Siebert after being kick out of the World Cup. pic.twitter.com/LMLyTZkezZ