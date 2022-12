Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε από ένα πέναλτι που δεν έπρεπε να δοθεί!

Αντίο στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον πιο σκληρό τρόπο είπε η Ουρουγουάη, που παρότι κέρδισε με 2-0 την Γκάνα, τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου της, χάνοντας την πρόκριση σε ισοβαθμία με την Νότιο Κορέα.

Οι δύο ομάδες ισοβάθμισαν με τέσσερις βαθμούς, είχαν αμφότερες μηδέν στον συντελεστή τερμάτων, όμως οι Ασιάτες προκρίθηκαν επειδή είχαν καλύτερη επίθεση (4-4 έναντι 2-2).

Κι όμως, η πρόκριση για την σελέστε δεν χάθηκε σήμερα, αλλά στον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής με την Πορτογαλία. Στις καθυστερήσεις του ματς, ο Χιμένες βρήκε την μπάλα με το χέρι και ο διαιτητής αφού συμβουλεύτηκε το Video Check έδωσε το πέναλτι, χάρη στο οποίο ήρθε το 2-0.

Ωστόσο, το πέναλτι αυτό δόθηκε λανθασμένα, αφού το χέρι του Χιμένες, στο οποίο βρήκε η μπάλα, ήταν το χέρι στήριξης του Ουρουγουανού μπακ, το οποίο βρισκόταν σε φυσική θέση.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Ουρουγουάης, μετά το τέλος του ματς εκπρόσωποι της FIFA, ζήτησαν συγγνώμη από εκπροσώπους της «σελέστε» υποστηρίζονται ότι το πέναλτι δόθηκε λανθασμένα, κατά παράβαση των κανονισμών!

Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, όμως, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται…

Incredible. FIFA has admitted to the @Uruguay delegation that the penalty Portugal got was definitely the wrong decision, and should not have been given



[via: @futbolportaluy] pic.twitter.com/xt2VhbmWyU