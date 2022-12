Σοκ στην Αγγλία: Αποχώρησε από την αποστολή ο Μπεν Γουάιτ για «προσωπικούς λόγους»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Γουάιτ αποχώρησε άμεσα από το προπονητικό κέντρο της Αγγλίας στην Αλ Γουάκρα, προκειμένου να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Η ανακοίνωση της FA αναφέρει ότι ο αμυντικός της Άρσεναλ δεν θα επιστρέψει στην αποστολή της Αγγλίας για το υπόλοιπο του τουρνουά, λόγω του προσωπικού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Στην ανακοίνωσή της η αγγλική ομοσπονδία ζητάει την κατανόηση και τον σεβασμό της προσωπικής ζωής του 25χρονου αμυντικού.

