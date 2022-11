O «βράχος» της Σενεγάλης: Ο Κουλιμπαλί... μίλησε στα δύσκολα με τρομερό ματς (pic, vid)

Ο έμπειρος στόπερ είναι ο ηγέτης της Εθνικής Σενεγάλης και βγήκε... μπροστά στο πιο κρίσιμο ματς για τους Αφρικανούς, που, θυμίζουμε, πήγαν στο Κατάρ χωρίς τον σούπερ σταρ τους, Σαντιό Μανέ.

Πέρα από το «χρυσό» γκολ κόντρα στο Εκουαδόρ, ο στόπερ της Τσέλσι έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση, που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα ατομικά του stats. Για την ακρίβεια, ο Κουλιμπαλί είχε:

Ο Κουλιμπαλί ήταν ένας πραγματικός... βράχος για τους Σενεγαλέζους και έδειξε ξανά την ποιότητά του σε ματς που η μπάλα πραγματικά «έκαιγε». Τι άλλο να ζητήσει κάποιος από το στόπερ του;

Kalidou Koulibaly's game by numbers vs. Ecuador:



100% tackle success

10 duels won

10 clearances made (most)

9 passes into final ⅓

5 x possession won

4 tackles made (most)

3 aerial duels won

3 fouls won

2 shots

1 goal

0 fouls

0 x dribbled past



Captain. Leader. Legend. © pic.twitter.com/2kKhakQIub