Οριστικά τέλος από το Μουντιάλ ο Ονάνα!

Ο τερματοφύλακας της Ίντερ τσακώθηκε με τον προπονητή του, ο οποίος του ζήτησε να παίζει πιο... παραδοσιακά. Ο Ονάνα αντέδρασε, έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με την Σερβία και τελικά αποφάσισε να φύγει οριστικά, κάτι που σημαίνει ότι το Μουντιάλ τελείωσε για εκείνον και πως το Καμερούν θα συνεχίσει στη διοργάνωση με 25 παίκτες.

André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3