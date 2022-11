Έπος: Έβαλαν ταμπόν στον αρχηγό του Καναδά για να σταματήσει η ρινορραγία! (pics)

Στη διάρκεια της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Εθνικής Καναδά συγκρούστηκε με αντίπαλό του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει η μύτη του προκαλώντας αιμοραγία.

Ο 39χρονος μέσος δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, με τους γιατρούς του Καναδά, να επιστρατεύουν ένα ταμπόν για να σταματήσουν την αιμορραγία του Χάτσισον!

Όπως ήταν φυσικό η φωτογραφία του Ατίμπα Χάτσισον με το ταμπόν στη μύτη έγιναν viral, αφού αυτός ο ιδιαίτερο τρόπος δεν έμεινε ασχολίαστο στα Social Media.

Yes, Atiba Hutchinson has a tampon in his nose. #CAN #CRO pic.twitter.com/vFTOZckmO4