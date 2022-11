Εμετικό πανό των Κροατών για τον Μπόργιαν (pic)

Οι Κροάτες οπαδοί στην διάρκεια της αναμέτρησης σήκωσαν ένα πανό, που ανέγραφε «Κνιν 95. Κανείς δεν τρέχει σαν τον Μπόργιαν».

Η πόλη Κνιν είναι η γενέτειρα του έμπειρου τερματοφύλακα, η οικογένεια του οποίου αναγκάστηκε να φύγει λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ Κροατών και Σέρβων το 1995.

Η οικογένεια του Μπόργιαν αναγκάστηκε να μείνει για πέντε χρόνια στο Βελιγράδι, προτού αναχωρήσει το 2000 για τον Καναδά, με τον 35χρονο γκολκίπερ να λέει μετά το ματς πως «δεν έχω κάτι να σχολιάσω, θα έπρεπε όλοι αυτοί να δουλέψουν μόνοι τους και με τους δικούς τους αυτή τους τη σύγχυση».

Croatia fans held up this flag aimed at Canada goalkeeper Milan Borjan.



"Knin 95 - Nothing runs like Borjan."



Knin is Borjan's hometown and the flag refers to the victory in the war over Serb separatists which saw Borjan and most Serbs from Croatia driven from their homes. pic.twitter.com/sH9JW9pOPD