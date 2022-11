Απάντησαν στον προπονητή του Καναδά με... τρελό πρωτοσέλιδο οι Κροάτες! (pic)

Ο Τζον Χέρντμαν είπε στους παίκτες του ότι πρέπει να γαμ@@@@ν την Κροατία και ο τύπος της χώρας των Βαλκανίων... απάντησε με επικό πρωτοσέλιδο.

«Έχεις το στόμα, αλλά έχεις και τις μπάλες;», αναφέρεται στην εφημερίδα, που έχει σε... κεντρικό πλάνο τον προπονητή των Καναδών.

Δείτε εδώ το ποστ:

#CRO newspaper targets #CAN coach John Herdman after he said "We're going to go & F*** Croatia"



His words came after #BEL loss where he shared what he told his team in post-match huddle #HSV #WeCAN #CROCAN



Headline reads "You have the mouth but do you have the balls as well?" pic.twitter.com/L5aFnZnbKd