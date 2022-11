Ο αειθαλής Καζουγιόσι Μιούρα στα 55 του συνεχίζει να σκοράρει στην Ιαπωνία! (vid)

Ο αειθαλής Ιάπωνας στράικερ, διανύει αισίως την 41η επαγγελματική σεζόν του, αγωνιζόμενος ως δανεικός από την Γιοκοχάμα στη Σουζούκα της τέταρτης κατηγορίας.

Αφού άνοιξε λογαριασμό στη φετινή περίοδο με το γκολ κόντρα στην Τιάμο Χιρακάτα στις 30 Οκτωβρίου, διπλασίασε τα γκολ του στο παιχνίδι με αντίπαλο την Οζάκα και φρόντισε να το πανηγυρίσει με έναν... τρελό χορό!

Δείτε παρακάτω:

55-year-old Kazuyoshi 'King Kazu' Miura has scored *another* goal for Suzuka PG, this one a header in front of the net.pic.twitter.com/o0qSJAQMjX