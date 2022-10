Διακοπή σε παιχνίδι της Σαχτάρ όταν ήχησε η σειρήνα για αεροπορική επιδρομή (vid)

Το πρωτάθλημα επέστρεψε στην Ουκρανία με την έναρξη της νέας σεζόν τον Αύγουστο, μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο.

Η Σαχτάρ έχανε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο μετά το γκολ του Τσουρίκοφ όταν η σειρήνα ήχησε και οι παίκτες κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς τα αποδυτήρια.

«Οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι προχώρησαν στο καταφύγιο. Φροντίστε και βρείτε ένα ασφαλές μέρος», έγραψε η Σαχτάρ στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Το παιχνίδι ξανάρχισε μετά από περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, και ο Μπόχνταν Μιχαλιτσένκο ισοφάρισε για τη Σαχτάρ, για την οποία αποβλήθηκε αργότερα ο Λούκας Τέιλορ.

Ο Μιχάιλο Μούντρικ σκόραρε και έκανε το 2-1, αλλά ο Ντεμτσένκο ισοφάρισε, στερώντας τη νίκη από τη Σαχτάρ, η οποία είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα με 20 βαθμούς.

Η Σαχτάρ, που παίζει τους εντός έδρας αγώνες του Champions League αυτή τη σεζόν στη Βαρσοβία, υποδέχεται τη Λειψία την Τετάρτη. Είναι τρίτη στον 5ο όμιλο με έξι βαθμούς.

🚨 The #ShakhtarOleksandriia match interrupted due to air alarm in Lviv 🚨



The participants of the game proceeded to the shelter. Take care and find a safe place!#Ukraine