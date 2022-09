Επίσημο: Εποχή Πότερ στην Τσέλσι

Λίγα 24ωρα μετά το τέλος του Τόμας Τούχελ η Τσέλσι βρήκε το νέο της τεχνικό. Το όνομα αυτού Γκράχαμ Πότερ. Ο Άγγλος προπονητής μετά από τρία χρόνια στην Μπράιτον, με την οποία έκανε φανταστικές σεζόν έγινε και επίσημα κάτοικος Stamford Bridge για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μάλιστα η ομάδα του Τεντ Μπόελι πλήρωσε το ποσό των 16 εκατομμυρίων λιρών στην Μπράιτον για να τον φέρει στο κεντρικό Λονδίνο μέχρι το 2027.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝