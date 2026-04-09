Πυρκαγιά στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο του Ρίο – Σοβαρές ζημιές στην οροφή (video)

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο του Ρίο, με το μεγαλύτερο μέρος της οροφής να καταστρέφεται.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Περισσότερα από 20 οχήματα και περίπου 80 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση, καταφέρνοντας να αποτρέψουν την ολοκληρωτική καταστροφή της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το Ολυμπιακό Μουσείο που στεγάζεται στον χώρο δεν υπέστη ζημιές, με τον δήμαρχο της πόλης να διαβεβαιώνει πως όλα τα εκθέματα παραμένουν ανέπαφα.