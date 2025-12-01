O Ντεζιρέ Ντουέ παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy 2025!

Στα χέρια του 20χρονου Γαλλο-ιβοριανού σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ντεζιρέ Ντουέ, κατέληξε ο τίτλος του Golden Boy 2025, με τον νεαρό άσο να γίνεται ο πρώτος Γάλλος μετά τον Κιλιάν Μπαπέ (και το 2017), που κατακτά τη συγκεκριμένη ατομική διάκριση.

Ο Ντουέ συγκέντρωσε 450 βαθμούς από το μέγιστο των 500 και πλέον παίρνει τη σκυτάλη από τους Λαμίν Γιαμάλ και Τζουντ Μπέλινγχαμ, τους δύο τελευταίους μεγάλους νικητές, όντας ο 23ος Golden Boy στην Ιστορία του θεσμού που έχει καθιερώσει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Ο ίδιος σήκωσε το τρόπαιο στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στη μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση που είχε ετοιμάσει για άλλη μία χρονιά η Tuttosport, δείχνοντας πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το βραβείο. Αν πάω να δω τη λίστα, διαβάζω μέσα ονόματα όπως ο Μπαπέ, ο Μέσι, παίκτες φαινόμενα που έχουν φωτίσει αυτή τη σκηνή.

Η Παρί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, αλλά ίσως είναι λίγο υπερβολικό να πούμε ότι είμαστε από τις ισχυρότερες ομάδες όλων των εποχών.

Το Champions League; Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν η ομορφότερη νύχτα της καριέρας μου. Θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου, όπως και σε όλους τους Παριζιάνους φιλάθλους».

Golden Boy - Η Χρυσή Βίβλος

Όλοι οι νικητές του κορυφαίου βραβείου που θεσπίστηκε το 2003:

2003 - Ρ. Φαν ντερ Φάαρτ

2004 - Γ. Ρούνεϊ

2005 - Λ. Μέσι

2006 - Σ. Φάμπρεγας

2007 - Σ. Αγουέρο

2008 - Άντερσον

2009 - Α. Πάτο

2010 - Μ. Μπαλοτέλι

2011 - Μ. Γκέτσε

2012 - Ίσκο

2013 - Π. Πογκμπά

2014 - Ρ. Στέρλινγκ

2015 - Α. Μαρσιάλ

2016 - Ρενάτο Σάντσες

2017 - Κ. Μπαπέ

2018 - Μ. Ντε Λιχτ

2019 - Ζοάο Φέλιξ

2020 - Ε. Χάαλαντ

2021 - Πέδρι

2022 - Γκάβι

2023 - Τζ. Μπέλινγχαμ

2024 - Λ. Γιαμάλ

2025 - Ντ. Ντουέ