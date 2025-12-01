O Ντεζιρέ Ντουέ παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy 2025!

Ο Ντουέ συγκέντρωσε 450 βαθμούς από το μέγιστο των 500 και πλέον παίρνει τη σκυτάλη από τους Λαμίν Γιαμάλ και Τζουντ Μπέλινγχαμ, τους δύο τελευταίους μεγάλους νικητές, όντας ο 23ος Golden Boy στην Ιστορία του θεσμού που έχει καθιερώσει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport.
Ο ίδιος σήκωσε το τρόπαιο στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στη μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση που είχε ετοιμάσει για άλλη μία χρονιά η Tuttosport, δείχνοντας πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το βραβείο. Αν πάω να δω τη λίστα, διαβάζω μέσα ονόματα όπως ο Μπαπέ, ο Μέσι, παίκτες φαινόμενα που έχουν φωτίσει αυτή τη σκηνή.
Η Παρί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, αλλά ίσως είναι λίγο υπερβολικό να πούμε ότι είμαστε από τις ισχυρότερες ομάδες όλων των εποχών.
Το Champions League; Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν η ομορφότερη νύχτα της καριέρας μου. Θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου, όπως και σε όλους τους Παριζιάνους φιλάθλους».
Golden Boy - Η Χρυσή Βίβλος
Όλοι οι νικητές του κορυφαίου βραβείου που θεσπίστηκε το 2003:
2003 - Ρ. Φαν ντερ Φάαρτ
2004 - Γ. Ρούνεϊ
2005 - Λ. Μέσι
2006 - Σ. Φάμπρεγας
2007 - Σ. Αγουέρο
2008 - Άντερσον
2009 - Α. Πάτο
2010 - Μ. Μπαλοτέλι
2011 - Μ. Γκέτσε
2012 - Ίσκο
2013 - Π. Πογκμπά
2014 - Ρ. Στέρλινγκ
2015 - Α. Μαρσιάλ
2016 - Ρενάτο Σάντσες
2017 - Κ. Μπαπέ
2018 - Μ. Ντε Λιχτ
2019 - Ζοάο Φέλιξ
2020 - Ε. Χάαλαντ
2021 - Πέδρι
2022 - Γκάβι
2023 - Τζ. Μπέλινγχαμ
2024 - Λ. Γιαμάλ
2025 - Ντ. Ντουέ