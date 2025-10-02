Η Ελλάδα φιλοξενεί τον κορυφαίο διεθνή ποδηλατικό αγώνα

Στο Λουτράκι, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας UCI Gran Fondo, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας σε μια διαδρομή 110 χιλιομέτρων στην Κορινθία και τη Δυτική Αττική.

Τον αγώνα συνδιοργανώνουν η Kyvernitis Sports & Events με τους Δήμους «Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» και «Μεγάρων» ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Σ.Ε.Τ.Ε. και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Στο UCI Gran Fondo Loutraki, περισσότεροι από 380 ποδηλάτες και ποδηλάτισσες από την Ελλάδα και άλλες 36 χώρες, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Αύγουστο, στο φημισμένο θέρετρο Νισέκο, της νήσου Χοκκάιντο στην Ιαπωνία.

Ο αγώνας: Θάλασσα και βουνό σε μια μοναδική εμπειρία

Η διαδρομή των 110 χιλιομέτρων ξεκινά από την πόλη του Λουτρακίου και διασχίζει εμβληματικά τοπία της Κορινθίας και της Δυτικής Αττικής, περνώντας από τα Ίσθμια, τους Αγίους Θεοδώρους, την Κινέτα, τα Μέγαρα, τη συναρπαστική ανάβαση του βουνού στην περιοχή του Κάτω Πευκενέα και ολοκληρώνεται με μια θεαματική κατάβαση επιστρέφοντας στο Λουτράκι. Ο συνδυασμός παραθαλάσσιων και ορεινών τοπίων προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στους θεατές.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διήμερο πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες: Expo, γευστικά pasta parties, τεχνική ενημέρωση, και μια μεγάλη γιορτή στην απονομή των μεταλλίων.

Το UCI Gran Fondo World Series με 37 αγώνες σε όλες τις ηπείρους, έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία σειρά αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες.

Εγγραφές & Πληροφορίες

Επίσημη ιστοσελίδα: https://kyvernitis.gr/sports-and-events/uci-gran-fondo-greece/

Social Media: @ucigranfondogreece

Hashtags: #UCILoutraki #UCIGranFondoGreece #GranFondo2025 #KyvernitisTravelGroup

Χορηγοί

Μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι: Ε.Ο.Τ, Club Hotel Casino Loutraki, Motor Oil, Technogym, Voltarol, Ολυμπία Οδός, Top Cycles ενώ σημαντική είναι και η υποστήριξη των Honda, Sarakakis Group of Companies, και Precision Fuel & Hydration, Oakley, Bliz, ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω.

Σχετικά με την Kyvernitis Sports & Events

Η Kyvernitis Sports & Events αποτελεί το εξειδικευμένο αθλητικό τμήμα του ταξιδιωτικού Ομίλου KYVERNITIS, ο οποίος ιδρύθηκε το 1974 και με έδρα την Ελλάδα προσφέρει πολυεπίπεδες ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα Kyvernitis Sports & Events δημιουργήθηκε για να αναλάβει τη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών γεγονότων με διεθνή ακτινοβολία, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αθλητές, θεατές, τοπικές κοινωνίες και θεσμικούς φορείς. Στόχος του είναι να καλλιεργήσει μια νέα, ζωντανή αθλητική κοινότητα και να αναδείξει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.