BasketLeague is...: Η δήλωση-παραδοχή, η γκάφα και ο... Αρσέν Λουπέν της αγωνιστικής

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Basket League μπήκε προσωρινά στην άκρη, αφού εκκρεμούν δύο παιχνίδια, με το SDNA να κάνει μίνι ανασκόπηση στα πεπραγμένα του Σαββατοκύριακου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε ποιον ανήκει η δήλωση-παραδοχή; Ποιος ήταν ο γκαφατζής; Και ποιος ο Αρσέν Λουπέν;

#THEbasket

Στην... κουτσοκουρεμένη 11η αγωνιστική το τρίποντο και φάουλ του Στέφαν Μούντι στη μεγάλη νίκη της Λάρισας στην Πάτρα κόντρα στον Απόλλωνα έκλεψε την παράσταση.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχασε την ισορροπία του, παραλίγο να πέσει, αλλά όχι μόνο στάθηκε όρθιος, αλλά ευστόχησε στο τρίποντο, παίρνοντας και το φάουλ.

#THEprodigalson

Ο Κολοσσός Ρόδου έχει κλέψει τις εντυπώσεις μέχρι τώρα στην Stoiximan Basket League, με τους Ροδίτες να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Η ομάδα του Ηλία Καντζούρη έχει στο ρόστερ της έμπειρους παίκτες, ξεχωρίζει όμως η παρουσία του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο 37χρονος άσος καθοδηγεί «μαεστρικά» τον Κολοσσό, αποδεικνύοντας με το πλούσιο ρεπερτόριο που διαθέτει και την επιρροή που έχει στην άκρως θεαματική πορεία των Ροδιτών στο πρωτάθλημα.

#THEfamily

Δεν θα μπορούσε και πάλι να μην είναι ο Κολοσσός. Οι Ροδίτες με πλάνο και στοχευμένη δουλειά φιγουράρουν στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, όντας πίσω από τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Προμηθέα.

Ο προπονητής του Κολοσσού, Ηλιά Καντζούρης, δεν πετάει στα... σύννεφα και έχει απαγορέψει μέχρι στιγμής τις λέξεις τετράδα και οκτάδα, όμως αν οι Ροδίτες συνεχίσουν έτσι είναι δεδομένο πως οι δύο στόχοι να μπουν στο... λεξιλόγιο της ομάδας.

#THEstar

Ο Τάισον Κάρτερ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για άλλες πολιτείες, με τον Αμερικανό γκαρντ να διανύει τις τελευταίες μέρες του στο Λαύριο. Ε και; Στην αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή ήταν απολαυστικός, ολοκληρώνοντας το ματς με 31 πόντους και 6/10 τρίποντα.

Σίγουρα στον Ολυμπιακό θα κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις που δεν ολοκλήρωσαν το «deal» με τον... κλεισμένο Κάρτερ, που από το νέο έτος θα φοράει τη φανέλα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

#THEepicfail

Please do not try this at home! Ο Κέντρικ Ρέι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στο ΟΑΚΑ υπέπεσε στην γκέλα της αγωνιστικής.

Ο Αμερικανός γκαρντ προσπάθησε να επαναφέρει στην μπάλα από την baseline, στέλνοντάς την στην... baseline. Μπερδευτήκατε; Το ίδιο και ο Ρέι μάλλον...

#THEscapegoat

Ο Μίλαν Τόμιτς ανέλαβε το Περιστέρι με στόχο να αλλάξει το πρόσωπο της ομάδας των δυτικών προαστίων, πρόσθεσε στο ρόστερ του τον Στίβεν Γκρέι, αλλά μετράει προς το παρόν 0/2.

Οι Περιστεριώτες αγωνιστικά δεν έχουν δείξει καμία διαφοροποίηση μετά την απομάκρυνση του Σωτήρη Μανωλόπουλο, σε μία απόφαση που σηκώνει... πολλή συζήτηση.

#THEvideo

Σίγουρα αποτελεί σημείo αναφορά στην άμυνα του Παναθηναϊκού κι αν είναι και στη μέρα του κάνει... παπάδες. Ο λόγος για τον Χάουαρντ Σαντ Ρος, που στην αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα ήταν ο φόβος και ο τρόμος σε κάθε κατοχή των Πατρινών.

Ο Κουβανός γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με 5 κλεψίματα, τα 4 εκ των οποίων τα έκανε μόλις μέσα 3 λεπτά. Θα τον ζήλευε και ο Αρσέν Λουπέν...

#THEquote

Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αλλά στα τελευταία ματς δείχνει να έχει αποκτήσει συνέπεια, να είναι σταθερός και να επιχειρεί βήματα βελτίωσης. Η παραδοχή για την ομάδα του Πρίφτη ήρθε και δια στόματος Ηλία Ζούρου.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Πρίφτη, που είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές. Με πολύ καλές αρχές και με πολύ καλή δουλειά. Ο Παναθηναϊκός δείχνει σημάδια μπασκετικής βελτίωσης», τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Προμηθέα.

#THEpoll

Αυτό που πλέον δεσπόζει στην μπασκετική κουβέντα είναι το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την Euroleague. Φαβορί σε τέτοια ματς δύσκολο να υπάρχουν, όμως παρότι δεν είναι παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα, ίσως νωρίς στη σεζόν να δημιουργήσει μία συνθήκη.

Πιστεύετε ό,τι αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2/2 στη χρονιά επί του Ολυμπιακού ουσιαστικά θα τον έχει βάλει από... κάτω στο ψυχολογικό κομμάτι ενόψει της συνέχεια σε πρωτάθλημα και κύπελλο;