«Ήταν σοκαριστικό αυτό που έγινε στο Καπιτώλιο»: Ο Στιβ Κερ ανησυχεί για την επόμενη μέρα των ΗΠΑ

Ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις για την εισβολή των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, αλλά και την απόφαση αθώωσης του αστυνομικού που πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ επτά φορές. Οι ομάδες του ΝΒΑ δεν μένουν αδιάφορες στα γεγονότα, με τον Στιβ Κερ να εκφράζει πολλές ανησυχίες για την επόμενη μέρα της χώρας.

Αν για κάτι ξεχωρίζει το ΝΒΑ όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως επιτρέπει σε όσους βρίσκονται υπό την σκέπη του (αξιοματούχους, παράγοντες ομάδων, προπονητές, παίκτες) να έχουν βήμα και να μοιράζονται τις σκέψεις τους για πολλά θέματα, όσο... άβολα κι αν μπορούν να θεωρηθούν αυτά για αρκετό κόσμο.

Τις τελευταίες ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώσαν μια νέα δοκιμασία. Αρχικά ήρθε η απόφαση της Εισαγγελίας να αθωώσει τον αστυνομικό που πυροβόλησε επτά φορές τον Τζέικομπ Μπλέικ, μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Μια απόφαση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και επανάφερε την κουβέντα για την φυλετική ανισότητα στο τραπέζι.

Αποκορύφωμα, όμως, ήταν η εισβολή των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου σχολιάστηκαν με πολύ αρνητικό τρόπο και κατέδειξαν πολλά και μεγάλα προβλήματα που βιώνουν οι ΗΠΑ.

Όσα συνέβησαν στην Ουάσιγκτον δεν άφησαν αδιάφορους τους πρωταγωνιστές στο ΝΒΑ. Ο Στιβ Κερ ανέκαθεν μοιραζόταν τις σκέψεις του για ζητήματα κοινωνικής φύσεως Κάτι που έκανε για μία ακόμα φορά, απαντώντας σε ερωτήσεις του SDNA, με το πέρας της προπόνησης των Ουόριορς. Ο έμπειρος κόουτς περιέγραψε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, παρακολουθώντας όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ώρες στο Κονγκρέσο.

«Καθόλου καλά», είπε αρχικά χαριτολογώντας στην αρχή, για να σοβαρέψει στη συνέχεια το ύφος του και να προσθέσει «είναι σοκαριστικό να βλέπεις τον κόσμο να καταστρέφει το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Απλά σοκαριστικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι συνέβη εκεί και έχω μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και όλοι, να δω τι θα συμβεί μετά».

Η Αμερική βιώνει μία ακόμα κοινωνική κρίση, που αρκετούς τους επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν τους επιτρέπει να συγκεντρωθούν πλήρως στην εργασία τους. Ο προπονητής των Ουόριορς έχει εκφράσει, πολλάκις, τις σκέψεις του για ζητήματα της καθημερινότητας, χωρίς να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, αλλά και χωρίς να μασήσει τα λόγια του.

«Είναι η δουλειά μας και αυτό που αγαπάμε να κάνουμε. Στην προπόνηση συζητήσαμε όλα όσα έγιναν στη χώρα τις τελευταίες ώρες. Είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα και μετά μπήκαμε στο κομμάτι της προπόνησης και της προετοιμασίας για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι κινείται ο κόσμος», είπε επί του θέματος, για να συμπληρώσει στη συνέχεια «Δίνουμε σημασία σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ακολουθούμε τα νέα όταν συμβεί κάτι μεγάλο. Είμαστε σε μια μικρή κοινωνία, μια οικογένεια και συζητάμε όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας. Αυτό έγινε και στην προπόνηση της ομάδας».

Δεν είναι όμως, μόνο ο προπονητής των Ουόριορς που ανησυχεί για όσα συμβαίνουν γύρω του. Η κατάσταση που επικρατεί επηρεάζει και τους παίκτες, κάτι που έδειξε και ο Έρικ Πάσκαλ. Ο εκρηκτικός φόργουορντ αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για τον ίδιο, αλλά και για κάθε άνθρωπο, να επικοινωνήσει το μήνυμα κατά της κοινωνικής αδικίας.

Μάλιστα για το λόγο αυτό έφερε στην επιφάνεια και πράγματα από την δική του καθημερινότητα, όταν ήταν νεότερος.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για μένα που μεγάλωσα σε μια γειτονιά που κατεξοχήν υπήρχαν λευκοί και πηγαίνοντας σε ένα high school που η πλειοψηφία ήταν λευκοί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό Ξέρω με τι μοιάζει όλο αυτό, έχοντας εμπειρία ρατσισμού προφανώς σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτά που συμβαίνουν τώρα νιώθω πως είναι σημαντικά για όλους και όσοι έχουν πλατφόρμα να μιλήσουν θα πρέπει να το κάνουν», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν έμεινε εκεί.

«Ο κόσμος χρειάζεται να μην πάρει ως δεδομένο αυτό που γίνεται, ανεξάρτητα το φύλο. Όλοι έχουμε μια πλατφόρμα που μπορούμε να εκφράσουμε αυτά που θέλουμε να πούμε για την κατάσταση, προσπαθώντας να φέρουμε την ισότητα. Την ίδια στιγμή δεν θα συμφωνούν όλοι. Νιώθω πως έχω μάθει γι αυτό από τον δύσκολο δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει ο καθένας μέσα από την πλατφόρμα του», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή έφερε στο μυαλό του και τα λόγια του Ντρέιμοντ Γκριν, που χαρακτήρισε «τρομοκράτες», όσους εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. «Όπως έκανε και ο Ντρέιμοντ μετά το παιχνίδι. Όλα αυτά που είπε ήταν τόσο καλά. Δεν θα τα επαναλάβω, αλλά πραγματικά έδωσε τον τόνο για το τι πρέπει να συμβεί. Έχοντας έναν τέτοιο συμπαίκτη, ως ηγέτη στην ομάδα είναι πολύ ισχυρό για όλους μας. Ένας σπουδαίος ηγέτης και ένας σπουδαίος τύπος για να ακολουθήσεις».

Πέραν των κοινωνικών θεμάτων, όμως, τα οποία δεν σταματούν να... τρέχουν, οι Ουόριορς καταστρώνουν τα πλάνα τους για το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς την Παρασκευή. Για την ομάδα του Όκλαντ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η άμυνα, κάτι που επεσήμανε και ο προπονητής των «πολεμισττών», χτίζοντας από εκεί το παιχνίδι της ομάδας στην επίθεση.

«Αυτό είναι το σκεπτικό μας, χτίζοντας την ταυτότητά μας στην άμυνα», ανέφερε, για να συμπληρώσει στη συνέχεια «Εάν έχει συνέπεια στο αμυντικό κομμάτι και τρέχεις το γήπεδο στο transition θα βρεις ευκαιρίες και θα είναι πιο εύκολο να βρίσκεις τα σουτ, μέσα από την άμυνά σου».

Σημαντικό κομμάτι στο παιχνίδι είναι η second unit της ομάδας. Για ακόμα ένα παιχνίδι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν λύσεις σε άμυνα και επίθεση, στοιχείο το οποίο αναγνώρισε ο έμπειρος προπονητής, που θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε παίκτη του στο ρόστερ. «Η second unit μας είναι εξαιρετική. Ήταν ένα από τα κλειδιά του αγώνα με τους Κλίπερς. Μας κράτησαν σε καλά επίπεδα στην δεύτερη περίοδο αλλά και στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου. Η second unit είναι πάρα πολύ θετική για εμάς».

Ένα από τα μέλη της second unit των έξι φορές πρωταθλητών του ΝΒΑ είναι ο Μάικαλ Μάλντερ. Ο Καναδός γκαρντ είναι ένας από τους παίκτες που βγάζουν ενέργεια, ερχόμενος από τον πάγκο. Ιδίως στο αμυντικό κομμάτι αποτελεί μια από τις σταθερές των Ουόριορς, κάθε φορά που πατάει το πόδι του στο παρκέ.

«Είδαμε κάποια κομμάτια στο βίντεο που ήταν εξαιρετικά όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας. Είχαμε πολλά πράγματα να χτίσουμε και θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι η παρουσία μας στην άμυνα θα είναι εξίσου καλή σε όλο το παιχνίδι», εξήγησε χαρακτηριστικά με αφορμή την αμυντική εικόνα των Ουόριορς κόντρα στους Κλίπερς στην Orackle Arena.

Την ίδια στιγμή, όμως, στάθηκε και στην συνέπεια που πρέπει να βγάζουν αυτός και οι συμπαίκτες του στη συνέχεια της σεζόν, για να βελτιωθεί η εικόνα ακόμα περισσότερο. «Θέλουμε να έχουμε αυτού του είδους την ενέργεια και την επίδραση στα 48 λεπτά. Έτσι θα καταφέρουμε να γινόμαστε καλύτεροι και ελπίζουμε να το δείξουμε στο παιχνίδι μας και στο υπόλοιπο της σεζόν. Θέλουμε να νιώσουν από νωρίς την ενέργειά μας στην άμυνα. Πολλοί παίκτες τα πηγαίνουν καλά σε αυτό το κομμάτι και αναπτύσσονται στην άμυνα και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο».

Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα στην άμυνα των Ουόριορς μοιάζουν να είναι καλύτερα πλέον, καθώς όπως παραδέχτηκε «Είχαμε πολλά θετικά κλιπ κατά το video session, ήταν καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα αντίστοιχα κλιπ 2-3 εβδομάδες νωρίτερα. Αναπτυσσόμαστε και βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση».

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς λειτουργούν ως ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν αδιαφορούν για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Κάθε άλλο. Άπαντες στην ομάδα έχουν άποψη και την εκφράζουν με τον τρόπο τους. Όπως έκανε ο Στιβ Κερ και ο Έρικ Πάσκαλ. Ταυτόχρονα όμως θέλουν να είναι επιτυχημένοι και εντός παρκέ. Και για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να παίξουν άμυνα. Αυτό θα τους οδηγήσει στην επιτυχία!