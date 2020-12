Dynamic Duos: Στο ΝΒΑ κουμάντο κάνουν αυτά τα 10 δίδυμα

Λεμπρόν-Ντέιβις. Ίρβινγκ-Ντουράντ. Καουάι- Τζορτζ. Μπούκερ-Πολ. Το ΝΒΑ είναι εδώ και καιρό το πρωτάθλημα των διδύμων. Το ερώτημα είναι ένα: ποιο είναι το καλύτερο;

Η ώρα έφτασε, το ΝΒΑ επιστρέφει για τα καλά στην καθημερινότητα και -κυρίως- στα ξενύχτια μας. Οι κορυφαίοι ετοιμάζονται να πατήσουν παρκέ για να διεκδικήσουν τον Ιούλιο του 2021 το πολυπόθητο δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Το δέλεαρ τεράστιο, όπως και η προσπάθεια όλων να φτάσουν στο τέλος του δρόμου.

Σε μια λίγκα γεμάτη λάμψη και θέαμα δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν και αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Και σε αρκετές περιπτώσεις είναι τα δίδυμα παικτών αυτά που τραβούν τα βλέμματα.

Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια πρόσφατα. Το σίγουρο όμως είναι πως το καθένα από αυτά έχει τη δική του... χάρη κια έχει κάτι διαφορετικό να δείξει. Ποια είναι όμως τα 10 καλύτερα της φετινής σεζόν; Ας δούμε παρακάτω...

Λεμπρόν Τζέιμς - Άντονι Ντέιβις (Λος Άντζελες Λέικερς)

Όταν μιλάμε για δίδυμα υψηλού επιπέδου το πρώτο σε κάθε συζήτηση δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από αυτό. Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις βρίσκονται σε θέση ισχύος τη φετινή σεζόν, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα στη φούσακ. Οι δυο τους βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της λίστας των 100 κορυφαίων παικτών της σεζόν, στο ΝΒΑ. Άρα, αυτό... κάτι λέει. Το να πει κάποιος για ητν ποιότητα των δύο παικτών είναι περιττό. Οι δυο τους φέτος έχουν έναν μεγάλο στόχο: το repeat!

Κέβιν Ντουράντ - Κάιρι Ίρβινγκ (Μπρούκλιν Νετς)

Από τη μία ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ της γενιάς του. Από την άλλη ένας από τους καλύτερους ball handlers της δικής του εποχής. Οι δυο τους «αντάμωσαν» στο Μπρούκλιν, όμως φέτος θα έχουν για πρώτη φορά συνεργασία, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του KD. Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ ενώνουν τις δυνάμεις τους και αυτομάτως ανεβάζουν το επίπεδο των Νετς, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές. Και οι δύο ξέρουν τι θα πει πρωταθλητσμός, οπότε η συνύπαρξή τους προμηνύεται... καυτή!

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Κρις Μίντλετον (Μιλγουόκι Μπακς)

Ο MVP των δύο τελευταίων σεζόν έχει στο πλευρό του πάντα έναν άκρως αξιόπιστο σκορερ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να οδηγήσει στον τίτλο τους Μιλγουόκι Μπακς. Και θέλει να το κάνερι έχοντας δίπλα του τον Κρις Μίντλετον, ο οποίος διακρίνεται για την έφεσή του στο σκοράρισμα. Η έλευση του Τζρου Χόλιντεϊ ανεβάζει την ποιότητα και αυτό που μένει είναι οι δύο παίκτες να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο.

Καουάι Λέοναρντ - Πολ Τζορτζ (Λος Άντζελες Κλίπερς)

Το καλοκαίρι του 2019 οι δυο τους μετακόμισαν στο Λος Άντζελες μετά βαϊων και κλαδων. Η πορεία στη φούσκα, όμως, ήταν άσχημη, καθώς πέραν του αποκλεισμού με 4-3 από τους Ντένβερ Νάγκετς (με ανατροπή από το 3-1) αναδείχθηκαν παθογένειες μέσα στην ομάδα, οι οποίες ξεκινούσαν από τους δύο αστέρες. Φέτος Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ κάνουν νέα αρχή, ένα restart από κάθε άποψη και θέλουν να πάνε κόντρα σε όσους δεν τους περιλαμβάνουν στην κουβέντα για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Τζίμι Μπάτυλερ - Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι Χιτ)

Η πορεία των Μαϊάμι Χιτ, στην φούσκα του Ορλάντο, είχε δύο μεγάλους πρωταγωνιστές: τον Τζίμι Μπάτλερ και τον Μπαμ Αντεμπάγιο. Οι δυο τους συνεργάζονται τόσο καλά που πλέον βρίσκονται με... κλειστά μάτια, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα ο23χρονος σέντερ να υπογράψει συμβόλαιο 195 εκατ. με τους Χιτ. Φέτος θέλουν και πάλι μεν να φτάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά αυτή τη φορά να είναι αυτοί που θα πανηγυρίσουν στο τέλος.

Τζέισον Τέιτουμ - Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς)

Παίκτες με ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και εξίσου μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Οι δυο τους έχουν πάρει τα ηνία των Σέλτικς και τη φετινή σεζόν θα είναι αυτοί που θα καθορίσουν την πορεία της ομάδας του Μπραντ Στίβενς. Από τη μία ο Τζέισον Τέιτουμ, το Α και το Ω των Κελτών και από την άλλη ο Τζέιλεν Μπράουν, ο παίκτης που βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Οι δου τους αποτυπώνουν την επόμενη μέρα στην ομάδα της Βοστώνης, ενώ και τη φετινή σεζόν αναμένεται να θέσουν τον ρυθμό επιθετικά.

Μπεν Σίμονς - Τζοέλ Εμπίιντ (Φιλαδέλφεια 76ερς)

Τα τελευταία χρόνια το σλόγκαν «Trust the process» είχε ως κύριους εκφραστές δύο παίκτες, τους Μπεν Σίμονς και Τζοέλ Εμπίιντ. Οι δυο τους ηγούνται των Σίξερς τα τελευταία χρόνια, ωστόσο φέτος τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά, χάρη στην έλευση του Ντοκ Ρίβερς στην ομάδα της Πενσιλβάνια. Οι δύο τους θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν και πάλι αγωνιστικά τους Σίξερς, σε μια σεζόν που μοιάζει και σαν... τελευταία ευκαιρία τους ώστε να πετύχουν κάτι σπουδαίο στη Φιλαδέλφεια. Άρα, το κίνητρο για επιτυχία είναι δεδομένο.

Λούκα Ντόντσιτς - Κρίσταπς Πορζίνγκις (Ντάλας Μάβερικς)

Ένα δίδυμο που συμβολίζει το μέλλον του ΝΒΑ. Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εξέλιξη και πρόοδο την τελευταία διετία, μαζί με τον παίκτη που έχει την στόφα του σούπερσταρ. Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις είναι αυτοί που οδηγούν τους Μάβερικς και αυτό αναμένεται να πράξουν στην άκρως ανταγωνιστική Δυτική περιφέρεια. Ο Λετονός φόργουορντ θα χάσει μεν μερικούς μήνες, λόγω τραυματισμού, όμως με την παρουσία του μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο των «Μαβς» και να πλαισιώσει ιδανικά τον Ντόντσιτς.

Ντάμιαν Λίλαρντ - Σι Τζέι ΜακΚόλουμ (Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς)

Ένα από τα πιο διαχρονικά και πιο... δολοφονικά δίδυμα στη Λίγκα. Παίκτες με τρομερή ικανότητα στο σκοράρισμα, που μπορούν να «διαλύσουν» κάθε αντίπαλο και από κάθε απόσταση. Στην πιο ώριμη φάση της καριέρας τους Ντάμιαν Λίλαρντ και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ θέλουν να φέρουν κάτι σπουδαίο στο Όρεγκον. Η περσινή παρουσία ως τον πρώτο γύρο των πλέι οφ δεν τους αρκεί και οι -ενισχυμένοι φέτος- Μπλέιζερς δείχνουν ως ένα ισχυρό underdog για να πετύχει κάτι σπουδαίο. Αρκεί, βέβαια, οι δύο αστέρες να πιάσουν τα γνωστά στάνταρ τους.

Κρις Πολ - Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς)

Last but not least, ένα από τα πιο ισορροπημένα δίδυμα περιφερειακών στη φετινή σεζόν. Ο Κρις Πολ άφησε την Οκλαχόμα Σίτι και τους Θάντερ και βρίσκεται στην Αριζόνα, για λογαριασμό των Φοίνιξ Σανς. Εκεί «αντάμωσε» με τον Ντέβιν Μπούκερ, με τους δύο παίκτες να αποτελούν τη δύναμη πυρός των φετινών Σανς. Ο ένας μοιράζει, ο άλλος εκτελεί. Αναμφίβολα πρόκειται για πακέτο πολύ... εκρηκτικό και ικανό να «σκοτώσει» κάθε άμυνα.

Φυσικά, στην κουβέντα θα βρίσκονταν και οι «Splash Brothers» από το Όκλαντ. Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κλέτι Τόμπσον, όμως, που τον άφησε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, αφήνοντας έτσι... μόνο του τον Στεφ Κάρι στους Ουόριορς να τραβάει το κουπί.

Στη Λίγκα υπάρχουν και άλλα «καυτά» δίδυμα. Μπράντον Ίνγκραμ-Ζάιον Ουίλιαμσον, Καρλ Άντονι Τάουνς-Ντ' Άντζελο Ράσελ, Ράσελ Ουέστμπρουκ-Μπράντλεϊ Μπιλ, Βίκτορ Ολαντίπο-Ντομάντας Σμπόνις, Ραζόν Ρόντο-Τρε Γιανγκ, είναι ενδεικτικά μερικά από αυτά. Το σίγουρο πάντως είναι πως το ΝΒΑ επέστρεψε και μαζί του η δράση και το θέαμα.

Ετοιμαστείτε..