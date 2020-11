Η Αναντολού Εφές έκανε το 7Χ7 στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπελεντίγιε, εκτός έδρας (90-84), χάρη σε μια εκπληκτική εμφάνιση από τον Κρούνοσλαβ Σιμόν (42π, 5ρ, 5ασ).

Νο Λάρκιν, no Ντάνστον, no Μπομπουά... no problem, για την Εφές! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετώπισε την Μπελεντίγιε και παρά το γεγονός πως δυσκολεύτηκε πήρε τη νίκη και παρέμεινε αήττητη στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (13/11).

Για να έρθει το αποτέλεσμα αυτό χρειάστηκε μια εξωπραγματική εμφάνιση από τον Κρούνοσλαβ Σιμόν, που σε 32 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 42 πόντους με 15/19 σουτ (11/12 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 8/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και μόλις 1 λάθος, παίζοντας και για τον Λάρκιν, αλλά και για τον Μίσιτς, που δεν βρέθηκε σε καλή μέρα (8 πόντοι και 4 λάθη σε 20'31'').

Τον Κροάτη φόργουορντ ακολούθησε ο Αχμέτ Τουντσέρ με 14 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Αντριέν Μοερμάν, με 8 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 46-46, 73-68, 84-90.

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα.