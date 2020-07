Στον Ηρακλή ο Γκιουζέλης

Τον 24χρονο φόργουορντ, Γιώργο Γκιουζέλη, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής με φόντο τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Ηρακλή:

Η ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ 2017 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Γκιουζέλη.

Ο αθλητής θα ενισχύσει την Ομάδα μας από τη θέση του φόργουορντ, είναι 24 ετών και ύψους 2.04 και η περίπτωσή του ενισχύει την εφαρμογή του ρητού "το μήλο κάτω απ' τη μηλιά θα πέσει", καθώς είναι ο γιος του Στέλιου Γκιουζέλη που τίμησε τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ από το 1981 ως το 1990, παίζοντας σε 225 αγώνες.

Ευχόμαστε στον Γιώργο παρόμοια μακροημέρευση, υγεία και δύναμη!

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο Γιώργος Γκιουζέλης γεννήθηκε στις Σέρρες στις 23 Νοεμβρίου του 1995 και αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ. Αγωνίστηκε στην Ακαδημία του ΠΑΟ και κατόπιν συνέχισε στο Περιστέρι, τον Ιωνικό Νίκαιας, την Αγία Παρασκευή, τη Δάφνη (8,4 π.μ.ο.), τον Κόροιβο (7,2 π.μ.ο., 3,7 ρ.μ.ο.) ενώ φέτος αγωνίστηκε στον Διαγόρα Δρυοπιδέων (6.4 π.μ.ο., 4.8 ρ.μ.ο., 1 κλεψ.μ.ο.), που ανέβηκε στην Α1.

Καλώς ήλθες στον ΗΡΑΚΛΗ, Γιώργο!

Welcome to the Blue Family, George!