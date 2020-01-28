LIVE LIVE 28-01-2020 21:30 ELAN BEARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ 0 0 <% getScoreHome(683295) %> <% getScoreAway(683295) %> ANTWERP GIANTS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez - Antwerp Giants ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE ANTWERP GIANTS 0 <% getScoreHome(658539) %> ELAN BEARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ 0 <% getScoreAway(658539) %> BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE «Δώρο» Ορτέζ στην ΑΕΚ! 14-01-2020 23:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE ANTWERP GIANTS 0 <% getScoreHome(680715) %> ANWIL WLOCLAWEK 0 <% getScoreAway(680715) %> LIVE AS MONACO 0 <% getScoreHome(679786) %> ELAN BEARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ 0 <% getScoreAway(679786) %> BASKET LEAGUE «Να αφήσουμε στην άκρη την εικόνα κόντρα στην Αντβέρπ» 10-01-2020 16:47 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Ντόνκορ στο SDNA: «Μεγάλο επίτευγμα να κρατάς την ΑΕΚ στους 61 πόντους» 09-01-2020 11:30 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ