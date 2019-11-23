LIVE LIVE 23-11-2019 03:30 DALLAS MAVERICKS 0 0 <% getScoreHome(659693) %> <% getScoreAway(659693) %> CLEVELAND CAVALIERS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA Αποθέωσε τον Ντόντσιτς ο Λοβ: «Είναι μάγος, δεν μπορείς να τον σταματήσεις» 04-11-2019 11:59 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Ντόντσιτς λαμπρός οδηγεί τους Μάβερικς (vid) 04-11-2019 04:48 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE CLEVELAND CAVALIERS 0 <% getScoreHome(652813) %> DALLAS MAVERICKS 0 <% getScoreAway(652813) %> NBA Νικητής με καλή εμφάνιση ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ήττα για τον θετικό Μήτρου - Λονγκ (vids) 06-07-2019 08:44 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NBA DALLAS MAVERICKS 121 <% getScoreHome(578123) %> CLEVELAND CAVALIERS 116 <% getScoreAway(578123) %>