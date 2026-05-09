Αναλαμβάνει τους Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς ο Γκόρντον Χέρμπερτ

Οι Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς συμφώνησαν με τον Γκόρντον Χέμπερτ για την θέση του head coach, σύμφωνα με «Fox Sports», καθώς ο σύλλογος της Αυστραλίας πιστεύει πως ο Γερμανός τεχνικός μπορεί να προσφέρει στην ομάδα την πλούσια εμπειρία του.
Ο 67χρονος πρώην προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, αυτή την στιγμή εργάζεται ως head coach στην Εθνική Καναδά, και στους Μπρέικερς θεωρούν πως είναι ο κατάλληλος για να αναλάβει την θέση, μετά την αποχώρηση του Πίτερι Κόπονεν.
Μάλιστα, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, θα ήταν μία εκ των κορυφαίων κινήσεων στην αγορά του NBL.