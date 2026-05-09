Αναλαμβάνει τους Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς ο Γκόρντον Χέρμπερτ

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ αναλαμβάνει τους Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς σύμφωνα με το «Fox Sports Australia».

Οι Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς συμφώνησαν με τον Γκόρντον Χέμπερτ για την θέση του head coach, σύμφωνα με «Fox Sports», καθώς ο σύλλογος της Αυστραλίας πιστεύει πως ο Γερμανός τεχνικός μπορεί να προσφέρει στην ομάδα την πλούσια εμπειρία του.

Ο 67χρονος πρώην προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, αυτή την στιγμή εργάζεται ως head coach στην Εθνική Καναδά, και στους Μπρέικερς θεωρούν πως είναι ο κατάλληλος για να αναλάβει την θέση, μετά την αποχώρηση του Πίτερι Κόπονεν.

Μάλιστα, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, θα ήταν μία εκ των κορυφαίων κινήσεων στην αγορά του NBL.