«Ενδιαφέρεται για τον Στράζελ η Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο Μάθιου Στράζελ βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την επόμενη σεζόν.

Η Μακάμπι δεν κατάφερε να συνεχίσει στην postseason της Euroleague καθώς έμεινε εκτός δεκάδας, και έχει ξεκινήσει ήδη το χτίσιμο για την νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από το Ισραήλ, «η ομάδα του λαού» έχει στο στόχαστρό της τον Μάθιου Στράζελ της Μονακό.

Ο Γάλλος γκαρντ την φετινή χρονιά έχει 9.1 πόντους, 3.9 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ με την ομάδα από το Μόντε Κάρλο, η οποία εξασφάλισε την συμμετοχή της στα playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε ότι η Μακάμπι έχει κάνει ήδη δύο σπουδαίες κινήσεις, με τις ανανεώσεις των Όντεντ Κάτας και Τζέιλεν Χορντ.