«Παρακολουθούν την περίπτωση του Αντετοκούνμπο οι Σανς»

Σύμφωνα με Αμερικανικά Μέσα οι Φοίνιν Σανς παρακολουθούν με ενδιαφέρον την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Τζόνι Ασκούνις οι Σανς έχουν αναδειχθεί ως πιθανός προορισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού. Όπως αναφέρεται δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο μεταξύ των δυο πλευρών, με την ομάδα του Φοίνιξ να παρακολουθεί την περίπτωση του Greak Freak σε περίπτωση που η ρήξη με τους Μπακς γίνει μη αναστρέψιψη.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η διαφωνία μεταξύ του Γιάννη και των Μπακς σχετικά με τον χειρισμό της υγείας του δημοσιοποιήθηκε και το NBA επιβεβαίωσε ότι διερευνά το θέμα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συμμετοχής Παικτών. Το Associated Press ανέφερε επίσης ότι ο Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι ήταν υγιής και ήθελε να παίξει, ενώ το Μιλγουόκι διατήρησε διαφορετική θέση.