Ράπτορς: Ο Μάρεϊ-Μπόιλς μπήκε σε ξεχωριστή λίστα με Μάτζικ Τζόνσον και Τόνι Πάρκερ

Ο Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς των Τορόντο Ράπτορς κατάφερε να μπει σε ξεχωριστή λίστα, στην οποία βρίσκονταν μόνο οι Μάτζικ Τζόνσον και Τόνι Πάρκερ.

Οι Τορόντο Ράπτορς κατάφεραν να κερδίσουν το Game 3 απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 126-104, με τον Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς να κάνει μία εξαιρετική και... οικονομική εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 11/15 σουτ.

Έτσι, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, μετά τους Μάτζικ Τζόνσον και Τόνι Πάρκερ, που τελειώνει παιχνίδι στα play-offs με 20+ πόντους εκτελώντας με 70+% ενώ δεν έχει κλείσει ακόμα τα 21 χρόνια ζωής.

Τώρα οι Ράπτορς έχουν μπροστά τους ακόμα ένα ματς στο Τορόντο (26/4, 20:00) και θέλουν να ισοφαρίσουν την σειρά σε 2-2.