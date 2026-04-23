«Έκλεισε για τρία χρόνια τον Κάιλ Όλμαν η Παρτιζάν»

Παίκτης της Παρτιζάν πρέπει να θεωρείται ο Κάιλ Όλμαν.

O 28χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ την τρέχουσα σεζόν και φέτος στο EuroCup μέτρησε 14.3 πόντους, 3.6 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με το ισπανικό encestando η Παρτιζάν συμφώνησε μαζί του, ενώ το σερβικό telesport έρχεται να προσθέσει πως ο παίκτης έκλεισε στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Όλμαν, ο οποίος διαθέτει διαβατήριο από το Μαυροβούνιο, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ελλάδα με το Λαύριο τη σεζόν 20-19-20, έπειτα αγωνίστηκε σε Ρίγα και Παρί, ενώ από το 2023 βρίσκεται στην Τουρκία παίζοντας κατά σειρά για Νταρουσάφακα, Μπεσίκτας και Τουρκ Τέλεκομ.