«Για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό με πάνω από 7 εκατ. ο ΜακΙντάιρ»

Ολυμπιακός και Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ φέρονται να έφτασαν στο οριστικό deal με τον Αμερικανό άσο να εισπράττει πάνω από 7 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια.

Όπως αναφέρει το «meridian sports», οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν οριστικά με τον άσο του Ερυθρού Αστέρα για τριετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του Αμερικανού γκαρντ να ξεπερνούν τα 7 εκατ. ευρώ.

Οι δύο πλευρές ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα, με τον Αμερικανό άσο μάλιστα να μην διαψεύδει τα σενάρια σε δηλώσεις του και τον Ολυμπιακό να συμφωνεί με τον ΜακΙντάιρ για να αποτελέσει τον βασικό πλέι μέικερ της επόμενης σεζόν στην ομάδα του Πειραιά.

Μάλιστα ο Ολυμπιακός δίνει ένα «χρυσό» συμβόλαιο στον Αμερικανό άσο, που για την επόμενη τριετία να εισπράξει περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ.

Ο ΜακΙντάιρ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα στη φετινή Euroleague, μετρώντας 12,6 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,5 ριμπάουντ μέσο όρο.