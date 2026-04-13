Προπονητής της χρονιάς στο Eurocup ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς

Η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να διεκδικήσει το τρόπαιο του Eurocup στους τελικούς απέναντι στη Μπουργκ, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στην Euroleague τη νέα χρονιά.
Ο τεχνικός της τουρκικής ομάδας και ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς αναδείχθηκε κόουτς της χρονιάς στο Eurocup.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης προκρίθηκε στους τελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία της, με συνολικό ρεκόρ 16-5, ούσα μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ενώ ο Αλιμπίγιεβιτς έχει πετύχει ανάλογο επίτευγμα το 2021/22, όταν οδήγησε την Μπούρσασπορ ξανά στους τελικούς.
Dusan Alimpijevic is the 2025-26 BKT EuroCup Coach of the Year 👏— BKT EuroCup (@EuroCup) April 13, 2026
A season of tactical brilliance that took @BJK_Basketbol to the very top 🦅#RoadToGreatness pic.twitter.com/ILEAZAYJSY