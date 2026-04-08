Έκλεισε θέση στους τελικούς του Eurocup η Μπουργκ

Η Μπουργκ διέλυσε την Τουρκ Τέλεκομ με 94-78 στο Game 3 της σειράς και έκλεισε θέση στους τελικούς του Eurocup εκεί που περιμένει η Μπεσίκτας

Έκλεισε θέση στους τελικούς του Εurocup η Μπουργκ. Η Γαλλική ομάδα στο Game 3 διέλυσε την Τουρκ Τέλεκομ με 94-78 και θα παλέψει για μια θέση στην EuroLeague στους τελικούς της διοργάνωσης κόντρα στην Μπεσίκτας του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, με τον νικητή να κρίνεται στις δυο νίκες.

Ο Μποθ Γκακ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, με τον Μοκόκα να συμπληρώνει 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και τον Ντάριους ΜακΓκι να προσθέτει με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά Τζαλίν Σμιθ ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, με τον Ασέρ να προσθέτςει 12 πόντους και τον Αλεξάντερ 10π.