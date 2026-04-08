Παναθηναϊκός: Χωρίς προβλήματα η προπόνηση πριν τη Βαλένθια (vids)

Xωρίς προβλήματα προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Βαλένθια.

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) από τη Βαρκελώνη στη Βαλένθια και το απόγευμα προπονήθηκε στο βοηθητικό γήπεδο της «Roig Arena».

Το πρόγραμμα δεν είχε προβλήματα, πέρα από τα ήδη γνωστά με τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, που δεν έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία κι έμειναν στην Αθήνα.

O Παναθηναϊκός έχει στρέψει ήδη το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια, επιθυμώντας το 2/2 επί ισπανικού εδάφους, που ουσιαστικά θα του εξασφαλίσει την 6άδα και θα του ανοίξει τον δρόμο και για το πλεονέκτημα έδρας.

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