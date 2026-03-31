Τσέκος: «Μπορεί να κάνει την έκπληξη κόντρα στην Μούρθια ο ΠΑΟΚ»

Ο βετεράνος σέντερ του ΠΑΟΚ, Χρήστος Τσέκος, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και ανέλυσε τον ημιτελικό του «Δικέφαλου του Βορρά» με την Μούρθια για το FIBA Europe Cup, ενώ αναφέρθηκε και στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί με την έλευση του Τέλη Μυστακίδη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τις «μάχες» με τη Μούρθια: «Είναι ένα πολύ δυνατό ζευγάρι. Η Μούρθια είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, βλέπουμε και τα ματς που παίζει στην ACB. Είναι στην 3η θέση στο πρωτάθλημα αυτήν τη στιγμή. Την προηγούμενη αγωνιστική έπαιξε με τη Μπιλμπάο και κέρδισε 19 πόντους με 100άρα. Πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ όταν έχει ένα γεμάτο γήπεδο αλλάζει όλη την κατάσταση και την κάνει πιο εύκολη για τον εαυτό του, όταν φυσικά αγωνίζεται πολύ δυναμικά. Προσπαθώντας να ακολουθήσει το πλάνο του προπονητή μπορεί να κάνει την έκπληξη πιστεύω».

Για τις αλλαγές που έγιναν στον ΠΑΟΚ μεσούσης της σεζόν: «Ήταν λίγο δύσκολο αυτό, αλλά πιστεύω πως τώρα προς το τέλος θα παίζει ακόμα καλύτερα η ομάδα. Είναι φυσιολογικό όταν μπαίνουν τέσσερις καινούργιοι παίκτες να δυσκολεύουν τα πράγματα, η ομάδα “χτίζεται” ξανά απ’ την αρχή. Είναι κάπως αρκετές οι αλλαγές που έγιναν, αλλά προς το τέλος η ομάδα θα αναδεικνύει ένα καλύτερο πρόσωπο».

Για τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ: «Σίγα-σιγά, ήρεμα, παιδιά. Δε γίνονται όλα τόσο απότομα, πρέπει να έχει ο κόσμος υπομονή. Ήρθε μια διοίκηση πολύ δυνατή απ’ ό,τι φαίνεται, που θέλει να πάει προς το καλύτερο την ομάδα. Πρέπει ο φίλαθλος να κάνει υπομονή. Δε μπορεί η ομάδα ξαφνικά να παίξει Ευρωλίγκα, να πάρει την κούπα, να κάνει… παπάδες αμέσως. Θέλει χρόνο και σιγά-σιγά να “χτίζεται”, να πηγαίνει καλύτερα και να μπορεί να φτάσει ψηλότερα. Πρέπει να πάει σιγά-σιγά η όλη ιστορία, γιατί το πολύ απότομο πάνω μπορεί να φέρει και πολύ απότομο… κάτω».

Για την «αναγέννηση» του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη: «Όλο το πρωτάθλημα γενικά είναι ανεβασμένο. Οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι πολύ καλό για το άθλημα να υπάρχουν υγιείς άνθρωποι που μπαίνουν στην ομάδα, συμβάλλουν με τον τρόπο τους και στηρίζουν όλη αυτήν την κατάσταση. Όλο αυτό έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ηρακλής είναι μέσα στην οκτάδα του πρωταθλήματος, με μία νίκη θα παίξει στα play-offs, ο Άρης είναι αρκετά ψηλά. Είναι πολύ καλό για το μπάσκετ όλο αυτό».