Μαζούλα: «Το βραβείο του καλύτερου προπονητή είναι ηλίθιο»

Ο Τζο Μαζούλα αναφέρθηκε στο βραβείο του καλύτερου προπονητή, ξεκαθαρίζοντας πως είναι… ηλίθιο.

Ο προπονητής των Μπόστον Σέλτικς, Τζο Μαζούλα, κατάφερε να τραβήξει πάνω του την προσοχή με τις δηλώσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν και τόνισε πως είναι ηλίθιο. Υπογράμμισε πως όλα οφείλονται στην δουλειά των παικτών και του σταφ και πως δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

«Νομίζω ότι είναι ένα ηλίθιο βραβείο. Δεν θα έπρεπε να το έχουν. Έχει να κάνει περισσότερο με τους παίκτες. Έχει να κάνει περισσότερο με τη δουλειά που κάνει το σταφ. Είναι τόσο απλό, και δεν θέλω ποτέ να με ξαναρωτήσουν ή να ξαναμιλήσω γι' αυτό» δήλωσε.