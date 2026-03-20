MVP των προημιτελικών του Eurocup ο Κάιλ Άλμαν

Ο Κάιλ Άλμαν οδήγησε την Τουρκ Τέλεκομ σε ένα σπουδαίο διπλό επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ, με την Τουρκική ομάδα να αντιμετωπίζει πλέον την Μπουργκ για τα ημιτελικά του Eurocup.
Ο άλλοτε παίκτης του Λαυρίου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των προημιτελικών του Eurocup, με την εμφάνιση του κόντρα στην ισραηλινη ομάδα. Ο Άλμαν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (11/12β.) με 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ συγκεντρώνοντας 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
A certified MVP performance ✨@kyleallmanjr put on a show and claimed the MVP crown 👑@TT_Basketbol | #RoadToGreatness pic.twitter.com/4ceU1Oc1wJ— BKT EuroCup (@EuroCup) March 19, 2026