MVP των προημιτελικών του Eurocup ο Κάιλ Άλμαν

Ο Κάιλ Άλμαν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των προημιτελικών του Eurocup, με τον γκαρντ της Τουρκ Τέλεκομ να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο Κάιλ Άλμαν οδήγησε την Τουρκ Τέλεκομ σε ένα σπουδαίο διπλό επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ, με την Τουρκική ομάδα να αντιμετωπίζει πλέον την Μπουργκ για τα ημιτελικά του Eurocup.

Ο άλλοτε παίκτης του Λαυρίου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των προημιτελικών του Eurocup, με την εμφάνιση του κόντρα στην ισραηλινη ομάδα. Ο Άλμαν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (11/12β.) με 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ συγκεντρώνοντας 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.