Στραζέλ: «Αυτή η σεζόν μπορεί να είναι και το last dance μας»

Ο Μάθιου Στραζέλ, μετά τη μεγάλη νίκη της Μονακό στην έδρα της Εφές (93-98), τόνισε ότι οι παίκτες των Μονεγάσκων είναι ενωμένοι αφού θα μπορούσε αυτό να είναι το last dance της ομάδας!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μία ομαδική νίκη. Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Μείναμε ο ένας δίπλα στον άλλον σαν αδέρφια. Είμαι πραγματικά περήφανος για όλα τα παιδιά γιατί μας αξίζει».

Για την ατμόσφαιρα στην ομάδα αυτόν τον καιρό: “Αυτήν τη στιγμή είμαστε απλώς ένα γκρουπ παικτών που επιθυμούν να κάνουν το καλύτερο. Να φτάσουμε στα playoffs. Θέλουμε να απολαμβάνουμε το να παίζουμε μαζί. Όπως είπε και Μπλόσομγκεϊμ μπορεί αυτή η σεζόν να είναι και το last dance μας μαζί. Θα θέλαμε να κάνουμε κάτι special μαζί αν είναι έτσι».