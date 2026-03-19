Όλα δείχνουν κι άλλη τουρκική ομάδα στην Εuroleague τη νέα σεζόν

Ολοταχώς για τη συμμετοχή και τρίτης τουρκικής ομάδας τη νέα σεζόν οδεύει η Euroleague.

Το φετινό Eurocup έχει εξελιχθεί σε τουρκική υπόθεση, αφού στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχουν προκριθεί Μπεσίκτας, Μπαχτσεσεχίρ και Τουρκ Τέλεκομ, με τη μονοτονία να σπάει η γαλλική Μπουργκ.

Τα 3/4 στην τελική ευθεία του Eurocup αποτελούνται από τουρκικές ομάδες, κάτι που πιθανότατα θα φέρει και τρίτο σύλλογο από τη χώρα στην Euroleague από τη νέα σεζόν.

Υπενθυμίζουμε πως ο κάτοχος του Eurocup θα πάρει το εισιτήριο για την Euroleague της επόμενης περιόδου, με την Μπεσίκτας να παίζει με την Μπαχτσεσεχίρ στα ημιτελικά και την Τουρκ Τέλεκομ με την Μπουργκ.