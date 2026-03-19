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eurocup
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Όλα δείχνουν κι άλλη τουρκική ομάδα στην Εuroleague τη νέα σεζόν

Μπάσκετ
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Ολοταχώς για τη συμμετοχή και τρίτης τουρκικής ομάδας τη νέα σεζόν οδεύει η Euroleague.

Το φετινό Eurocup έχει εξελιχθεί σε τουρκική υπόθεση, αφού στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχουν προκριθεί Μπεσίκτας, Μπαχτσεσεχίρ και Τουρκ Τέλεκομ, με τη μονοτονία να σπάει η γαλλική Μπουργκ.

Τα 3/4 στην τελική ευθεία του Eurocup αποτελούνται από τουρκικές ομάδες, κάτι που πιθανότατα θα φέρει και τρίτο σύλλογο από τη χώρα στην Euroleague από τη νέα σεζόν.

Υπενθυμίζουμε πως ο κάτοχος του Eurocup θα πάρει το εισιτήριο για την Euroleague της επόμενης περιόδου, με την Μπεσίκτας να παίζει με την Μπαχτσεσεχίρ στα ημιτελικά και την Τουρκ Τέλεκομ με την Μπουργκ.

Όλα δείχνουν κι άλλη τουρκική ομάδα στην Εuroleague τη νέα σεζόν