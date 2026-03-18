Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών ολοκληρώθηκαν και έγιναν γνωστές οι 16 ομάδες που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση.

Τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών ολοκληρώθηκαν και έτσι οι 16 ομάδες που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση «έκλεισαν» το εισιτήριό τους.

Όμιλος Σαν Χουάν

Πέρα από την Αμερική, η οποία είχε εξασφαλίσει από πριν την πρόκριση, εισιτήριο πήραν οι Ισπανία, η Ιταλία, η οποία επιστρέφει μετά από 32 χρόνια στην κεντρική σκηνή του παγκοσμίου μπάσκετ και το Πουέρτο Ρίκο, το οποίο την τελευταία αγωνιστική κέρδισε με 77-61 την Νέα Ζηλανδία και έτσι «κλείδωσε» την πρόκριση.

Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:

Κέιτλιν Κλαρκ (ΗΠΑ) 11.6 πόντοι / 1.6 ριμπ / 6.4 ασίστ / 14.6 eff

Κέλσι Πλαμ (ΗΠΑ) 11.2 πόντοι / 2.0 ριμπ / 3.0 ασίστ / 1.2 κλεψ / 13.0 eff

Σεσίλια Ζανταλσίνι (Ιταλία) 13.8 πόντοι / 2.8 ριμπ / 2.0 ασίστ / 12.0 eff

Μέγκαν Γκουσταφσον (Ισπανία)14.6 πόντοι / 6.4 ριμπ / 1.4 τάπες / 17.4 eff

Ιμάνι Μαγκί Στάφορντ (Πουέρτο Ρίκο) 9.8 πόντοι / 8.2 ριμπ / 13.0 eff

Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Κέιτλιν Κλαρκ.

Όμιλος Λυών

Η Γαλλία προκρίθηκε, ολοκληρώνοντας αήττητη το τουρνουά. Η Γερμανία, η οποία συμμετέχει ως διοργανώτρια, η Κορέα, η οποία είχε ρεκόρ 3-2 και η Νιγηρία, η οποία είχε προκριθεί ως κάτοχος του Παναφρικανικού πρωταθλήματος.

Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:

Ζανέλ Σαλαούν (Γαλλία) 16.7 πόντοι / 6.3 ριμπ / 19.7 eff

Μαρίν Γιοχάνες (Γαλλία) 9.8 πόντοι / 4.0 ριμπ / 4.6 ασίστ / 14.6 eff

Βικτόρια Μακόλεϊ (Νιγηρία) 13.6 πόντοι / 6.0 ριμπ / 2.4 ασίστ / 16.4 eff

Φρίντα Μπούνερ (Γερμανία) 13.2 πόντοι / 5.2 ριμπ / 14.8 eff

Λισεούλ Κανγκ (Κορέα) 18.6 πόντοι / 3.0 ριμπ / 15.0 eff

Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Ζανέλ Σαλαούν, που ήταν η πρώτη σκόρερ και ριμπάουντερ της Γαλλίας.

Όμιλος Γουχάν

Το Βέλγιο πήρε το εισιτήριο αφού είχε κατακτήσει το Ευρωμπάσκετ, ενώ έκανε το 5/5 στον όμιλο. Η Κίνα επίσης προκρίθηκε, ενώ πέρασα και Μάλι (δεύτερη της φορά που θα συμμετέχει σε Παγκόσμιο) και Τσεχία.

Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:

Τζούλι Αλεμάν (Βέλγιο) 9.4 πόντοι / 5.6 ριμπ / 3.4 κλεψ / 19.4 eff

Σιγιού Γιάνγκ (Κίνα) 10.6 πόντοι / 3.4 ριμπ / 5.4 ασίστ / 14.8 eff

Μαϊμούνα Χαϊντάρα (Μάλι) 15.8 πόντοι / 6.8 ριμπ / 3.8 ασίστ / 19.0 eff

Εμα Μέσεμαν (Βέλγιο) 12.4 πόντοι / 5.4 ριμπ / 6.6 ασίστ / 20.4 eff

Εμα Τσέχοβα (Τσεχία) 14.4 πόντοι / 6.8 ριμπ / 2.0 κλεψ. / 18.0 eff

Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Τζούλι Αλεμάν από το Βέλγιο.

Όμιλος Κωνσταντινούπολης

Η Αυστραλία είχε ήδη δεδομένη συμμετοχή ως νικήτρια της Ωκεανίας, η Ουγγαρία προκρίθηκε στο φινάλε, η Τουρκία είδε την νίκη της κόντρα στον Καναδά (71-69) να είναι καθοριστική και η Ιαπωνία προκρίθηκε με τριπλή ισοβαθμία.

Στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά επιλέχθηκαν οι:

Σάμι Γουίτκομπ (Αυστραλία) 13.8 πόντοι / 2.8ριμπ / 2.2 ασ / 14.4 eff

Κένεντι Μπερκ (Τουρκία) 16.4 πόντοι / 8.2 ριμπ / 16.2 eff

Μάι Γιαμαμότο (Ιαπωνία)15.0 πόντοι / 2.0 ριμπ / 3.6 ασίστ / 13.8 eff

Ντόρκα Γιούχαζ (Ουγγαρία) 18.0 πόντοι / 9.0 ριμπ / 20.2 eff

Αλίγια Έντουαρντς (Καναδάς) 12.6 πόντοι / 9.0 ασ. / 17.6 eff

Πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η Σάμι Γουίτκομπ από την Αυστραλία

Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στο Βερολίνο από τις 4 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου στο Κράφτβερκ.