Χωρίς τον Κόνιαρη κόντρα στο Περιστέρι Betsson ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα και θέλει να κάνει το δεύτερο και καθοριστικό βήμα για την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση του FIBA Europe Cup.

Ο Δικέφαλος παίζει το απόγευμα της Τετάρτης στην έδρα του Περιστερίου Betsson (18/3, 19:30), έχοντας πλεονέκτημα τη διαφορά των 24 πόντων από το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση για να «κλειδώσει» την πρόκριση στους «4».

Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην PAOK Sports Arena και ο Παντελής Μπούτσκος δε θα έχει στη διάθεσή του για τον αυριανό αγώνα τον Αντώνη Κόνιαρη. Ο Έλληνας άσος θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη λόγω των ενοχλήσεων που νιώθει (μυϊκός σπασμός στη μέση) και θα ακολουθήσει πρόγραμμα θεραπείας για να είναι έτοιμος για τον αγώνα του Σαββάτου για το ελληνικό πρωτάθλημα ξανά κόντρα στο Περιστέρι.