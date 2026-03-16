Δανία: Οκοσούν και Μόρτενσεν για το ματς με την Ελλάδα

Η Εθνική Γυναικών αντιμετωπίζει αύριο (17/3, 17:00) στο Ιβανώφειο τη Δανία, στην τελευταία αναμέτρηση για την πρώτη φάση στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027.

Με τις Σκανδιναβές να έχουν ήδη προκριθεί, μετρώντας ρεκόρ 3-2 σε πέντε αγώνες, όπως και η «γαλανόλευκη», αγωνιζόμενες παράλληλα με δύο γνώριμές μας από την φετινή τους παρουσία στην Α1 Γυναικών, την Τζουλιάνα Οκοσούν και τη Σάρα Μόρτενσεν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, Εντουάρντο Γκονζάλες, καθώς και η αθλήτρια, Τζουλιάνα Οκοσούν, μίλησαν εν όψει της αναμέτρησης με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά και για την πορεία της ομάδας έως τώρα στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027.

Αναλυτικά, όσα δήλωσαν:

Εντουάρντο Γκονζάλες: «Δε θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά στον αγώνα με την Ελλάδα, θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, ειδικά στην επίθεση. Στο τελευταίο ματς κάναμε πολύ καλή δουλειά επιθετικά με την Κροατία και θα προσπαθήσουμε ξανά να ανεβάσουμε το ρυθμό, να τρέξουμε στο transition και να βάλουμε όλες τις παίκτριες στο πνεύμα του αγώνα. Στην άμυνα, επίσης, πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά, θα έχουμε δύσκολο έργο, καθώς η Ελλάδα έχει πολλές επιλογές στην επίθεσή της, ενώ έχει μέγεθος και βάθος σε κάθε θέση. Πρέπει να εμφανιστούμε καλύτεροι στην άμυνα στο χαμηλό post, όπως και στο pick n roll της Ελλάδας, για να έχουμε πιθανότητες να πάρουμε το ματς.

Είναι το δεύτερο παράθυρο, όπου είμαστε όλοι μαζί και είχαμε την ευκαιρία να έχουμε περισσότερο χρόνο να βρεθούμε μαζί. Είναι φυσιολογικό, όταν δουλεύεις, να βελτιωθείς και είναι θέμα χρόνου, εμείς είχαμε περισσότερο χρόνο μαζί, για να καταλάβουν οι παίκτριες την νοοτροπία μας. Τον Νοέμβριο, όλα ήταν καινούργια αγωνιστικά για εμάς, ήταν εντελώς νέα και η φιλοσοφία μας, και το σημαντικό ήταν απλά, ότι είχαμε πιο πολύ χρόνο μαζί. Εχουμε δει το βίντεο κι έχουμε αναλύσει την Ελλάδα, με την Τζουλιάνα Οκοσούν και τη Σάρα Μόρτενσεν να μας βοηθούν πολύ, τόσο στο σκάουτινγκ όσο και με τις συμβουλές τους, παίζοντας εδώ και καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα».

Τζουλιάνα Οκοσούν: «Είναι ευχάριστο και ιδιαίτερο να παίζω με αντιπάλους τις συμπαίκτριές μου και να κάνω σκάουτινγκ για να τις αντιμετωπίσω. Παίζω μαζί τους καθημερινά κι έχω… κάτι να τους αποδείξω, όπως θα έχουν κι εκείνες. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με το ίδιο αεροπλάνο, οπότε θέλω να είμαι εγώ εκείνη, που θα έχει την πιο ευχάριστη πτήση (γέλια). Η Ελλάδα έχει παίκτριες, που γνωρίζουμε η Σάρα κι εγώ, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για εμάς, ενώ τις έχουμε αντιμετωπίσει ήδη μία φορά.

Δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστούμε στην νέα μας αγωνιστική φιλοσοφία, χρειαζόμασταν χρόνο με τον νέο κόουτς, όμως με τον καιρό και παίζοντας όλο και περισσότερο μαζί, βρήκαμε την χημεία μας και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα στο δεύτερο παράθυρο. Το θετικό για εμάς στο ματς με την Ελλάδα είναι, ότι γνωρίζουμε τώρα καλύτερα τις παίκτριές της, το επίπεδό τους και το τι μπορούν να προσφέρουν. Εχουμε νεότερη ομάδα, όμως με την εμπειρία που αποκτούμε σιγά σιγά, μπορούμε να αποδώσουμε στο επίπεδο, που επιθυμούμε».