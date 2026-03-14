Οι Ράπτορς λύγισαν τους Σανς

Οι Τορόντο Ράπτορς έκαμψαν την αντίσταση των Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 122-115.

Οι Καναδοί βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Σανς και χρειάστηκε να κάνουν ένα ξέσπασμα στο τέταρτο δωδεκάλεπτο για να πανηγυρίσουν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια εισόδου στα playoffs.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Ράπτορς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 37-29 και βρίσκονται σε θέση απευθείας εισόδου στα playoffs, με τους Σανς να χάνουν έδαφος στην Δύση, πέφτοντας στο 39-28.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ με 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ράπτορς, με τον Τζέιλεν Γκριν να ξεχωρίζει για τους Σανς έχοντας 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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