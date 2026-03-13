Κρις Σίλβα: «Ήθελα πολύ να παίξω για την Παρτίζαν»

Ο Κρις Σίλβα σε δηλώσεις του σε σερβικό μέσο αποκάλυψε πως ήθελε να αγωνιστεί για την Παρτίζαν, ωστόσο επέλεξε την Φενέρ καθώς πίστευε πως ήταν η καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ίδιο.

Ο Κρις Σίλβα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του, με τον Γκαμπονέζο ψηλό να έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της Euroleague, έχοντας μέσο όρο 4 πόντους σε 9 λεπτά ανά παιχνίδι.

Σε συνέντευξή του στο Meridian Sport , ο Σίλβα αποκάλυψε ότι ήταν πρόθυμος να αγωνιστεί για την Παρτίζαν, αλλά τελικά αποφάσισε να υπογράψει με τη Φενέρμπαχτσε:

«Ειλικρινά, δεν ήξερα πολλά για το σερβικό μπάσκετ. Είχα ένα προπονητικό επιτελείο γεμάτο με Σέρβους προπονητές στην ΑΕΚ, έναν συμπαίκτη επίσης, οπότε μιλούσαμε συχνά για το Βελιγράδι και τη Σερβία. Πάντα ήθελα να έρθω εδώ και να το δω από κοντά», ξεκίνησε ο Σίλβα.

«Υπήρχε η ευκαιρία να παίξω εδώ, μίλησα με την Παρτιζάν και ήθελα πολύ να ενταχθώ. Τελικά, επέλεξα τη Φενέρμπαχτσε επειδή σκέφτηκα ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που έπρεπε να πάρω».