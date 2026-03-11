Κροατία - Ελλάδα: Κόντρα και στην προϊστορία η Εθνική

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κροατία στα προκριματικά του Eurobasket, με την προϊστορία να μην είναι με το μέρος της.

Η προϊστορία των αγώνων της Ελλάδας με την Κροατία: Αριθμός Αγώνων: 14 (4 Νίκες-10 Ήττες) Αποτελέσματα (με πρώτη την Ελλάδα): Μοντ Ντε Μαρσάν 11/06/1997 Διεθνές Τουρνουά: 82-93 Ρούβο, 24/06/1997 Μεσογειακοί Αγώνες: 64-66 Ντάρουβαρ 15/05/1998 2001 Ημιτελική Φάση Π.Π. Γυναικών 1999: 67-84 Τύνιδα, 07/09/2001 Μεσογειακοί Αγώνες: 67-79 Αλμερία, 26/06/2005 Μεσογειακοί Αγώνες: 43-65 Κιέτι, 18/08/2006 Διεθνές Τουρνουά: 88-66 Κλουζ, 07/09/2007 Διεθνές Τουρνουά: 67-73 Πεσκάρα, 02/07/2009 Μεσογειακοί Αγώνες: 62-77 Κατοβίτσε, 19/06/2011 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 63-65 Σπλιτ, 06/06/2021 Φιλικός Αγώνας: 41-61 Μάριμπορ, 10/06/2022 Φιλικός Αγώνας: 74-78 Περιστέρι, 14/06/2022 1ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: 88-71 Μαρούσι, 02/06/2023 2ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: 75-55 Γιάννενα, 17/06/2024 3ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: 87-79 Κοζάνη 12/11/2025 Ελλάδα-Κροατία 73-76