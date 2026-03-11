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Κροατία - Ελλάδα: Κόντρα και στην προϊστορία η Εθνική

Μπάσκετ
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Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κροατία στα προκριματικά του Eurobasket, με την προϊστορία να μην είναι με το μέρος της.

Η προϊστορία των αγώνων της Ελλάδας με την Κροατία:

Αριθμός Αγώνων: 14 (4 Νίκες-10 Ήττες)

Αποτελέσματα (με πρώτη την Ελλάδα):

Μοντ Ντε Μαρσάν 11/06/1997 Διεθνές Τουρνουά: 82-93

Ρούβο, 24/06/1997 Μεσογειακοί Αγώνες:  64-66

Ντάρουβαρ 15/05/1998 2001 Ημιτελική Φάση Π.Π. Γυναικών 1999: 67-84

Τύνιδα, 07/09/2001 Μεσογειακοί Αγώνες: 67-79

Αλμερία, 26/06/2005 Μεσογειακοί Αγώνες: 43-65

Κιέτι, 18/08/2006 Διεθνές Τουρνουά: 88-66

Κλουζ, 07/09/2007 Διεθνές Τουρνουά: 67-73

Πεσκάρα, 02/07/2009 Μεσογειακοί Αγώνες: 62-77

Κατοβίτσε, 19/06/2011 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 63-65

Σπλιτ, 06/06/2021 Φιλικός Αγώνας: 41-61

Μάριμπορ, 10/06/2022 Φιλικός Αγώνας: 74-78

Περιστέρι, 14/06/2022 1ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: 88-71

Μαρούσι, 02/06/2023 2ο  Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: 75-55

Γιάννενα, 17/06/2024 3ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»: 87-79

Κοζάνη 12/11/2025 Ελλάδα-Κροατία 73-76

Κροατία - Ελλάδα: Κόντρα και στην προϊστορία η Εθνική