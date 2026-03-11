Πρέκας: «Ήρθαμε στην Κροατία για τη νίκη»

Ο Πέτρος Πρέκας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής κόντρα στην Κροατία για τα προκριματικά του Eurobasket στάθηκε στις διαφορές με τον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάθε φορά που μαζευόμαστε με την Εθνική ομάδα ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ήρθαμε στην Κροατία για να διεκδικήσουμε τη νίκη.

Θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία στον πρώτο αγώνα μας νίκησε. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά είμαστε έτοιμοι! Η αναμέτρηση με την Κροατία δεν έχει μόνο βαθμολογική σημασία. Για εμάς είναι κι ένας αγώνας που τον θέλουμε για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι στην Κοζάνη.

Η Κροατία θα ενισχυθεί από την Ντόκιτς, μια παίκτρια πολύ υψηλού επιπέδου η οποία έχει παίξει στην Εuroleague και στο WNBA. Γνωρίζουμε ότι ο αντίπαλός μας είναι πολύ δημιουργικός στην περιφέρεια, επομένως πρέπει να παίξουμε πολύ καλή περιφερειακή άμυνα».