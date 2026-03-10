Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Γιαννακόπουλος (vid)

Σε ακόμα μία κίνηση στήριξης, παρά την άσχημη περίοδο που διανύει το «τριφύλλι», ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» βρίσκεται στο «Telekom Center» και παρακολουθεί την προπόνηση του Παναθηναϊκού.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για ακόμα μία φορά είναι δίπλα στην ομάδα, δίνοντας το «παρών» στο «T-Center» μετά και τις πρόσφατες αναρτήσεις στήριξης στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες παρά την ήττα από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.
Υπενθυμίζουμε πως ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από καιρό βρέθηκε στο γήπεδο στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί, με τον Γιαννακόπουλο να μην αποκλείεται να δώσει το «παρών» στο «T-Center» και στο ματς με τη Ζαλγκίρις, που για τους «πράσινους» έχει χαρακτήρα τελικού.